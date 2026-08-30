혁명 수령: 지역 통치자들은 진정한 적을 알아야 한다 / 국민들은 서로 간의 분열을 허용하지 말라

아흘 알-바이트 통신사(아브나)에 따르면, 아야톨라 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이 이슬람 혁명 최고 수령께서는 통일 주간 메시지에서 예언자 무함마드 무스타파(그에게 평화가 있기를)와 이맘 자파르 사디크(그에게 평화가 있기를)의 축복된 탄생 기념일을 축하하시며, 이슬람의 적대자들과 적들의 계획은 이슬람 공동체를 약화시키고 지배하기 위해 분열을 부각시키는 것이라고 말씀하셨다. 미국의 범죄적 얼굴에서 기만적인 가면이 벗겨지는 것을 언급하시며, 이슬람 공동체의 단결, 불신에 대한 상호 방어, 다양한 물질적·정신적 문제에서의 협력을 필수적이라고 강조하셨다. 이슬람 국가들의 통치자들에게 향하여, 미국의 범죄적 통치자들과 시온주의 가짜 정권은 서아시아와 북아프리카의 민족들을 포함한 이슬람 단결과 모든 이슬람 공동체의 맹세한 적들이므로, 진정한 적을 알아내고 그 계획에 맞서 싸우라고 촉구하셨다.

그는 또한 사랑하는 이란에서 이슬람 학파의 통합적 교훈이 수용 가능하게 실현된 점을 언급하시며, 국민들에게 어떠한 분열도 서로 간에 발생하도록 결코 허용하지 말 것을 다시 당부하셨다.