JD 밴스: 트럼프가 이란에 메시지를 보내고 있다

ABNA 통신이 C-SPAN을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 부통령 JD 밴스는 오늘 월요일 기자로부터 "트럼프 대통령이 AI로 제작된 하르크 섬 폭격 영상을 게시했는데, 왜 그런 일을 했는가"라는 질문을 받고 "트럼프는 소셜 미디어에서 문제를 표출하는 것을 좋아한다. 그는 이란인들에게 메시지를 보내고 있다"고 말했다.

미국 부통령은 계속했다: 우리는 그들이 상업 선박에 계속 발사하고 있다는 것을 알고 있다. 우리는 여전히 이란이 상선에 발사하는 것을 막을 수 있는 많은 수단을 보유하고 있다. 대통령이 말하고자 하는 것은 '그만두라, 그렇지 않으면 결과에 직면할 것'이라는 것이다.

그는 이란 침략으로 인한 자국 군대의 탄약 부족 문제를 전가하려는 시도에서 "바이든 덕분에 지금 탄약 부족 현상이 생긴 것이다. 이란과의 전쟁 때문이 아니다!"라고 주장했다.

바이든 덕분에 지금 탄약 부족 현상이 생긴 것이다. 이란과의 전쟁 때문이 아니다.

이는 트럼프가 오늘 이른 아침 자신의 소셜 네트워크 '트루스 소셜' 계정에 하르크 섬의 석유 저장고에 대한 폭격, 폭발, 대규모 화재가 담긴 짧은 영상을 게시한 데 따른 것이다. 이란 국영석유회사 CEO는 트럼프의 AI 생성 영상에 대해 "트럼프의 트윗은 우습다. 하르크 섬 상황은 평온하고 정상적이다"라고 반응했다.