ABNA 통신에 따르면, 미국 재무장관 스콧 베센트는 오늘 월요일 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프의 대이란 고비용 침략의 여파로 자국에 발생한 경제 문제의 일부를 정당화하려는 시도로 터무니없는 주장을 내세우며 "이란은 제재를 매우 심각하게 받아들였다! 이란 관리들은 자국의 경제 상황에 충격을 받았다"고 말했다.

미국 재무장관은 중간선거를 앞두고 공화당 동료들의 패배를 확실시하면서, 테헤란에 대한 침략에 수백억 달러를 지출했음에도 불구하고 자국 정부의 실패 일부를 다음과 같이 정당화하려 했다: 이란은 경제 분야의 실패로 인해 공격적이고 작전적(군사적) 행동에 나서고 있다. 나는 EU에 '경제적 배제 작전'에 대한 지지를 감사하게 생각한다.

CNBC 기자의 "이란 경제 붕괴 가능성에 특정 기간이 있는가"라는 질문에 그는 "우리는 반드시 이란 경제의 붕괴를 바라는 것은 아니다. 그들의 정부가 정신을 차리게 만들기만 하면 된다"고 답했다.

스콧 베센트는 도널드 트럼프 1기 행정부 시절의 대이란 '최대 압박' 실패를 경험했음에도 불구하고 '경제적 배제 작전'이 그들을 합의 도달 의지로 이끌 것이라고 주장했다.

이 미국 관료는 테헤란 핵 프로그램의 평화적 성격을 무시하고 워싱턴의 선동적 주장을 다시 반복했다: 대통령의 입장은 완전히 명확하다. 그들은 핵 프로그램을 포기하고, 고농축 우라늄을 인도하며, 대리 세력에 대한 지원을 중단해야 하며, 호르무즈 해협은 계속 개방되어야 한다.