조제프 아운: 레바논의 안정은 지역과 유럽의 안정에 필수적이다

ABNA 통신이 알-아크바르를 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 대통령 조제프 아운은 아테네에서 그리스 대통령과의 회담에서 자국 내 어떤 혼란도 지역과 유럽 대륙의 안정에 광범위한 부정적 결과를 초래할 것이라고 경고했다.

조제프 아운은 레바논을 연이은 위기에서 벗어나게 할 필요성을 언급하며, 레바논이 평온을 찾을 때가 왔으며, 국제적 합의가 어느 한쪽의 자의적 해석 없이 이행되어야 한다고 밝혔다.

레바논 대통령은 자국과 국민이 전쟁과 파괴에 지쳐 있음을 강조하며, 이스라엘과의 협상 목표는 «적대 상태의 종식»이며, 최종 해결책은 전쟁이 아닌 외교의 길을 통해서만 가능하다고 분명히 했다.

아운 대통령은 아테네에서 그리스 대통령 콘스탄티노스 타술라스와의 회담 후, 레바논이 미국의 후원과 중재로 «틀 합의»에 도달했으며, 양측은 이를 완전히 그리고 선택적 처방 없이 이행해야 한다고 밝혔다.

그는 그리스에 이 합의의 이행을 보장하기 위한 최대한의 지원을 요청하며 강조했다: 레바논이 평온과 안정을 찾을 때가 왔다. 우리는 적대 상태를 종식시킬 결의를 굳혔으며, 이 위기의 해결은 전쟁이 아닌 외교를 통해 가능할 것이라고 믿는다.

레바논 대통령은 자국의 안정이 지역과 유럽의 안정을 위한 전제 조건이라고 지적하며 경고했다: 레바논에서의 어떤 긴장과 혼란도 광범위한 부정적 결과를 초래할 것이다.