나비흐 베리: 이스라엘 적과의 7차례 협상 결과는 무엇이었나?

ABNA 통신이 안-나슈라를 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 의회 의장 나비흐 베리는 무사 사드르 이맘과 그의 동료 실종 48주년에 즈음하여 시오니스트 정권의 레바논 남부 행동을 강력히 비판하며, 이 정권이 마을, 정착지, 도시들을 파괴함으로써 레바논의 역사적 기억을 지우려 하고 있다고 말했다.

그는 강조했다: 레바논 남부 사람들은 결코 호전적이지 않았으며, 1948년부터 오늘날까지 이스라엘의 침략 희생자들이었다.

나비흐 베리는 말했다: 우리는 포화 아래서 이스라엘 적과의 직접 대화에 대해 경고했다. 7차례의 협상이 진행되었지만, 그 결과는 무엇인가? 점령 지역만 늘어나고, 파괴는 심화되고, 순교자 수는 증가했을 뿐이다.

베리는 덧붙였다: 조국은 저항 전사들과 이스라엘이 호적에서 이름을 지운 가족들의 것이며, 이 문제에 협상의 여지는 없다.

레바논 의회 의장은 시오니스트 정권의 목표는 헤즈볼라도 아말 운동도 아닌, 레바논 내부의 분열 조장이며, 이 나라는 통일성을 유지함으로써 이스라엘의 인종차별주의에 맞서고 있다고 덧붙였다.

그는 민감한 상황과 존재하는 위험성을 강조하며 "어떤 명목으로도 협정에 대해 결정을 내릴 권리는 누구에게도 없다"고 말했다.

베리는 또한 내부 평화와 레바논 군대를 두 개의 레드라인이라고 지칭했다.

그는 레바논 남부는 국가의 책임 범위에 있으며, 베이루트는 어떤 상황에서도 이 지역을 완충 지대나 안전 벨트로 전환하는 데 동의하지 않을 것이라고 강조했다.