이스탄불에서 파키스탄, 터키, 사우디아라비아 3국 공동 성명의 내용

ABNA 통신이 알-아라비야를 인용해 보도한 바에 따르면, 사우디아라비아, 터키, 파키스탄은 이스탄불에서 메카 협정 관련 정치·국방 전략 위원회의 첫 회의를 개최하고 공동 성명을 발표했다.

성명 내용은 다음과 같다: