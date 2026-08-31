이스탄불에서 파키스탄, 터키, 사우디아라비아 3국 공동 성명의 내용

ABNA 통신이 알-아라비야를 인용해 보도한 바에 따르면, 사우디아라비아, 터키, 파키스탄은 이스탄불에서 메카 협정 관련 정치·국방 전략 위원회의 첫 회의를 개최하고 공동 성명을 발표했다.
성명 내용은 다음과 같다:
-
오늘 회의는 메카 협정을 서명에서 이행 단계로 진전시키는 중요한 발걸음이다.
-
협력의 제도화를 위한 다음 단계에 대해 합의했다.
-
3국의 활동을 지원하기 위해 사우디아라비아에 사무국이 설립될 예정이다.
-
파키스탄이 첫 3년 임기 동안 사무국 의장국을 맡을 것이다.
-
지역의 평화와 안정을 달성하기 위해 협정을 이행할 결의를 다졌다.
-
3국은 긴장 완화와 자제를 위한 노력을 계속하고 지역 평화와 안정에 기여할 것이다.
-
3국은 파트너십의 방어적 성격과 국가 주권에 대한 상호 존중 원칙을 강조한다.
-
3국의 방어 역량 강화에 합의했다. 협력에는 방위 산업 강화, 생산 및 기술 개발이 포함된다.
-
3국은 상호 간 억지력과 집단 방어를 강화하고, 지역 및 그 너머의 평화 정립에 기여하기로 합의했다.
Your Comment