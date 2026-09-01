ABNA 통신사에 따르면, 군사 전문가 로버트 폭스는 영국 출판물 '아이페이퍼'에 게재된 기사에서 6주 이상 지속되지 않을 것으로 예상되었던 전쟁이 신뢰할 수 있는 해결책을 찾지 못한 채 7개월째에 접어들었다고 강조했습니다. 호르무즈 해협에서의 긴장이 재개되면서 유가가 즉시 2% 상승했습니다.

그는 이란이 호르무즈 해협 통제의 가치를 인식하고 이를 미국과 그 동맹국들에 대한 경제적·정치적 압박의 레버리지로 활용하고 있다고 덧붙였습니다.

폭스는 이란이 트럼프 대통령의 걸프 국가들부터 영국, 덴마크, 캐나다에 이르는 동맹국들에 대한 행동을 이용할 수 있다고 말했습니다. 동시에 미국의 정치적·군사적 자원은 고갈되고 있습니다.

그는 미국이 추가로 5만 명의 병력과 2개의 항공모함 전단을 파견한 후 증가하는 군사 비용을 부담하고 있다고 말했습니다. 또한 막대한 양의 미사일과 전투용 탄약을 소모했습니다. 항공모함 링컨호는 205일 이상 해상에 배치되어 있으며, 승조원들은 우울증, 불안, 심지어 자살에 대해 이야기하고 있습니다. 이러한 압력은 중동에서 미국의 준비 태세에만 영향을 미치는 것이 아니라, 글로벌 위기에 대응하는 미군의 능력을 약화시키고 있습니다.