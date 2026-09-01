요르단과 카타르, 시오니스트의 알-악사 모스크 침입 규탄

ABNA 통신사가 쿠드스 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 요르단과 카타르 외무부는 이스라엘 경찰의 지원 하에 이루어진 시오니스트 정권의 극단주의 장관 '이타마르 벤-그비르'와 다수의 시오니스트 정착민들의 알-악사 모스크 침입을 규탄하고, 이를 국제법 및 이 모스크의 역사적·법적 지위에 대한 명백한 위반이라고 규정했습니다.

카타르 외무부는 성명을 통해 벤-그비르와 시오니스트 정착민들의 알-악사 모스크 침입을 규탄하고, 이 행위는 국제법과 국제인도법에 대한 명백한 위반이며 전 세계 수백만 무슬림의 감정에 대한 용납할 수 없는 도발이라고 밝혔습니다.

외무부는 알-악사 모스크는 전적으로 무슬림의 예배 장소이며, 예루살렘과 그 성지에 존재하는 역사적·법적 지위를 변경하려는 모든 일방적 조치는 국제법에 따라 무효이며 효력이 없다고 강조했습니다.

카타르는 이러한 침입과 도발적 행위의 지속이 지역의 폭력과 긴장의 악순환을 심화시키고 평화와 안정 달성의 기회를 파괴할 수 있다고 경고했습니다.

성명은 또한 국제 사회에 시오니스트 정권이 팔레스타인 국민과 그 성지에 대한 지속적인 침입을 중단하고 관련 국제 결의안을 준수하도록 강제하기 위해 즉각 행동할 것을 촉구했습니다.

도하는 팔레스타인 문제와 팔레스타인 국민의 회복력에 대한 지지를 재확인했으며, 점령 종식과 팔레스타인 국민의 정당한 권리 실현, 특히 동예루살렘을 수도로 하는 1967년 국경 내 독립 팔레스타인 국가 수립을 촉구했습니다.