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이라크, 9월 30일 이후 연합군 주둔 연장에 반대

1 9월 2026 - 12:23
News ID: 1860069
Source: ABNA
이라크, 9월 30일 이후 연합군 주둔 연장에 반대

이라크 정부 대변인은 "총리가 9월 30일 이후 국제 연합군의 일부 계속 주둔 제안에 반대했다"고 발표했습니다.

ABNA 통신사가 이라크의 와아(WAA) 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 정부 대변인 '하이데르 알-아부디'는 "알리 알-자이디 총리가 9월 30일(메흐르월 8일) 이후 이라크 내 국제 연합군의 일부 계속 주둔 제안을 거부했다"고 발표했습니다.

알-아부디는 기자 회견에서 이라크 정부가 지역 정세를 면밀히 추적하고 있으며, 이라크는 분쟁의 일부가 되지 않을 것이라고 말했습니다.

그는 또한 연합군 철수 및 이라크군에 대한 기지 인계를 위한 조정 절차가 진행 중이라고 강조했습니다.

이라크 정부 대변인은 발언의 다른 부분에서 "정부는 무기 독점, 정리 및 의사 결정 통합과 관련된 조치를 완료하고 있다"고 말했습니다.

그는 무장 단체들과의 대화가 "긍정적"이며, 이 문제는 9월 30일(메흐르월 8일) 이전에 완료될 것이라고 덧붙였습니다. 그는 이 과정이 협력과 공동 이익에 기반한 과도기적 단계가 될 것이라고 설명했습니다.

알-아부디는 또한 부패 척결에 대해 언급하며, 정부는 "부패의 원천을 말리기" 위해 피의자들을 계속 추적하고 있다고 말했습니다.

그는 "사법 명령은 독립적인 결정이며 국가의 기둥 중 하나이며, 부패 척결에 있어 그 결과는 명백하다"고 강조했습니다.

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