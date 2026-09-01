이라크, 9월 30일 이후 연합군 주둔 연장에 반대

ABNA 통신사가 이라크의 와아(WAA) 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 정부 대변인 '하이데르 알-아부디'는 "알리 알-자이디 총리가 9월 30일(메흐르월 8일) 이후 이라크 내 국제 연합군의 일부 계속 주둔 제안을 거부했다"고 발표했습니다.

알-아부디는 기자 회견에서 이라크 정부가 지역 정세를 면밀히 추적하고 있으며, 이라크는 분쟁의 일부가 되지 않을 것이라고 말했습니다.

그는 또한 연합군 철수 및 이라크군에 대한 기지 인계를 위한 조정 절차가 진행 중이라고 강조했습니다.

이라크 정부 대변인은 발언의 다른 부분에서 "정부는 무기 독점, 정리 및 의사 결정 통합과 관련된 조치를 완료하고 있다"고 말했습니다.

그는 무장 단체들과의 대화가 "긍정적"이며, 이 문제는 9월 30일(메흐르월 8일) 이전에 완료될 것이라고 덧붙였습니다. 그는 이 과정이 협력과 공동 이익에 기반한 과도기적 단계가 될 것이라고 설명했습니다.

알-아부디는 또한 부패 척결에 대해 언급하며, 정부는 "부패의 원천을 말리기" 위해 피의자들을 계속 추적하고 있다고 말했습니다.

그는 "사법 명령은 독립적인 결정이며 국가의 기둥 중 하나이며, 부패 척결에 있어 그 결과는 명백하다"고 강조했습니다.