ABNA 통신사에 따르면, 외교부 대변인 에스마일 바가이는 이란에 대한 미국의 경제 전쟁을 지지하는 EU의 성명에 대해 자신의 소셜 네트워크 계정에 다음과 같이 썼습니다: "프랑스 작가 에티엔 드 라 보에시는 그의 논문 『자발적 예속에 관한 논고』에서 전제주의와 지배의 길을 여는 자들에 관한 근본적 진리를 폭로합니다. 지배는 단지 폭력의 산물이 아니라, 종종 독립적 행동 능력을 가진 자들의 복종을 통해 형성됩니다."

그는 덧붙였습니다: "유럽은 더 이상 '전략적 자율성'에 대해 말할 수 없습니다. 실제로 스스로를 워싱턴 명령의 집행자 수준으로 격하시켰기 때문입니다."

바가이는 지적했습니다: "전략적 자율성은 호언장담하는 성명으로 달성되는 것이 아니라, 비록 그러한 결정이 더 큰 강대국의 입장과 일치하지 않더라도 독립적이고 책임 있는 결정을 내릴 의지와 능력을 보여줌으로써 실현됩니다."

외교부 대변인은 다음과 같이 강조했습니다: "유럽은 선택해야 합니다. 독립적 행위자가 되거나, 아니면 타국의 정책 메아리에 너무 익숙해져서 그 메아리를 독립으로 착각할 정도가 되거나."