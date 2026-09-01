아라그치: "미국은 자국의 의무와 이슬라마바드 양해 각서로 돌아가야 한다"

ABNA 통신사에 따르면, 이란 이슬람 공화국의 세예드 압바스 아라그치 외무장관은 키르기스스탄에서 열린 상하이 협력 기구 정상 회담 첫날을 마치고 "모든 회담과 대화는 완전히 실무적이었으며 통상적인 의전 절차는 배제되었습니다. 특히 경제 부문 및 기타 부문에서의 협력을 위한 기존 주제와 분야에 대해 논의되었습니다"라고 말했습니다.

이란 이슬람 공화국 외무장관은 "미국의 공격적인 공격과 그 영향에 대한 문제도 제기되었습니다. 우리는 이란 국민이 계속해서 자신의 권리를 주장할 것이라고 강조했으며, 이 문제는 모든 회담에서 강조되었습니다"라고 덧붙였습니다.

아라그치 장관은 계속해서 "모든 회담에서 제기된 주제 중 하나는 이슬라마바드 양해 각서였습니다. 이는 양국 대통령이 서명한 각서로, 미국이 이를 위반했습니다"라고 말했습니다.

이란 이슬람 공화국 외무장관은 "미국은 자국의 의무로 돌아가고 양해 각서의 조항을 준수해야 합니다. 그 후에야 우리가 이 상황에서 벗어날 수 있습니다. 왜냐하면 모든 국가는 전쟁이 가능한 한 빨리 종식되기를 바라고 있기 때문입니다"라고 강조했습니다.

그는 "우리는 해결책이 완전히 명확하고 분명하다고 설명했습니다. 미국은 자국의 의무와 자국 대통령이 서명한 바로 그 합의로 돌아가야 합니다. 그럴 경우 모든 것이 올바른 방향으로 나아갈 수 있습니다"라고 말했습니다.