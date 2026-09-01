나그디, 알-마야딘과의 인터뷰에서: "적이 침략하면 값진 대가를 치를 것"

ABNA 통신사에 따르면, 이란 이슬람 혁명 수비대 총사령관 선임 고문인 모하마드 레자 나그디 준장은 알-마야딘과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: "미국인들이 자신들의 이익에 부합하는 합리적인 결정을 내리려 한다면, 그들은 결코 테헤란과 또 다른 전쟁에 돌입하지 않을 것입니다. 이란 관리들의 대다수는 공세 교리에 기울어져 있으며 이를 선호하는데, 이는 작전적으로 매우 유용하기 때문입니다."

이란의 우선순위는 억지력이다

그는 덧붙였습니다: "전쟁 중단은 미국의 무능력과 미국이 입은 막대한 피해 때문에 이루어졌습니다. 우리의 우선순위는 전쟁도 협상도 아닌 억지력 달성입니다. 우리는 승리를 확신했지만, 이렇게 쉽게 승리를 거둘 수 있을 것이라고는 예상하지 못했습니다. 그들이 이란 주변에 콘크리트 벽을 쌓고 그 앞에 경비병을 배치하더라도, 우리나라는 전력을 다해 저항할 것입니다."

나그디 장군은 분명히 밝혔습니다: "이 전쟁에서 이란의 특징은 우리의 국산 무기였습니다. 모든 시설은 가장 안전한 장소에 재건되었으며 최신 기술을 사용하여 가동되고 있습니다. 이란에는 수백 개의 도시와 산업 시설이 있으며, 지상과 지하 어디든 다양한 방식으로 생산품을 은닉할 수 있습니다."

적의 방공 시스템 붕괴

그는 말했습니다: "적의 방공 시스템은 이란의 대규모 드론 물결과 우리의 미사일로 인해 붕괴되었습니다. 그들은 이러한 공격에 대응하기 위해 심지어 구식 무기까지 사용했습니다. 미군은 속이 빈 허수아비, 종이 호랑이이며, 현재 그 능력은 과시하는 것보다 훨씬 약합니다. 미국의 항공모함과 전투기는 선전되는 것만큼 중요하지 않습니다. 왜냐하면 세계는 항공모함이 호르무즈 해협에서 1천 킬로미터 떨어진 지점에 멈춰서 움직이지 못하는 것을 목격했기 때문입니다."

나그디 장군은 강조했습니다: "혁명 수비대와 이란 정부 간의 관계는 최상의 상태에 있으며 매우 견고합니다. 적은 우리를 침략하면 값진 대가를 치를 것임을 알아야 합니다. 적은 3일 안에 이란을 장악할 수 있다고 생각했지만, 결과는 어떠했습니까? 지금은 6개월이 지났습니다."