페제시키안: 지역 안보는 힘에 기반한 접근 방식에 대응하는 데 달려 있다

ABNA 통신사에 따르면, 이란 이슬람 공화국의 마수드 페제시키안 대통령은 상하이 협력 기구(SCO) 회원국 정상 제26차 회의에서의 연설에서, 지역의 가장 중요한 안보 및 경제적 과제를 설명하면서, 안정을 강화하고 공동의 미래를 구상하기 위해 회원국 간 협력 강화의 필요성을 강조했습니다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 상하이 협력 기구의 20여 년간의 활동 경험을 언급하며, 신뢰 구축, 국가 주권 존중, 내정 불간섭, 정부 간 협력을 지속 가능한 안보 달성을 위한 필수 조건이라고 밝혔습니다.

페제시키안 대통령은 테러리즘, 폭력적 극단주의, 마약 밀매, 초국가적 조직 범죄, 사이버 범죄와 같은 위협을 언급하면서, 지정학적 경쟁 심화, 일방주의 정책, 무력 및 군사력 사용을 지역 국가들과 신흥 경제국들에게 우려를 야기하는 또 다른 요인으로 지적했습니다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 또한 서아시아의 최근 상황과 미국 및 시오니스트 정권의 이란에 대한 공격을 언급하면서, 이러한 행위를 유엔 헌장과 국제법의 기본 원칙에 대한 침략이라고 규정하고, 전쟁의 경과와 그 이후의 전개를 설명하면서 이슬라마바드 양해 각서에 명시된 의무에 관한 이란의 입장을 재확인했습니다.

페제시키안 대통령은 연설의 다른 부분에서 안보와 발전을 상호 연결되고 분리할 수 없는 두 개념이라고 밝히고, 상하이 협력 기구가 안보와 경제 측면을 동시에 고려해야 할 필요성을 강조했습니다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 기구 내 무역 발전, 통관 절차 간소화, 운송 회랑 개발, 항만 및 물류 센터 연결, 환적 능력 증대, 공급망 회복력 강화를 회원국 간 경제 협력의 중요한 축으로 꼽았습니다.

페제시키안 대통령은 또한 경제 협력 분야에서 금융 및 은행 협력 심화와 「상하이 협력 기구 은행」 설립, 수출 신용 및 투자 보험 연합 창설, 「상하이 협력 기구 에너지 컨소시엄」 구성을 포함한 세 가지 이니셔티브를 제안했으며, 안보 분야에서는 신종 위협을 식별하고 지역 안정을 강화하기 위해 이 기구의 「전략 안보 연구 센터」 설립을 제기했습니다.