미국 재무장관: 이란에 대한 경제 압박을 강화한다

ABNA 통신에 따르면, 스콧 베센트 미국 재무장관은 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 못하고 있으며, 미국이 이 수로를 장악하고 있다고 주장했습니다.

그는 이란이 "공황" 상태에 있다는 허위 주장을 이어가며, 테헤란이 경제 압박 아래 군사적 행동으로 몰렸다고 말했습니다.

이 미국 관리는 또한 양측 간의 양해각서 실패를 언급하며, 이란은 합의에 도달할 준비가 되어 있지 않았으며, 테헤란이 언제 필요한 준비를 갖출지 지켜볼 것이라고 주장했습니다.

미국 재무장관은 이어 워싱턴이 이란에 대한 "경제적 교살" 정책을 계속할 것이라고 밝히며, 제재 압력이 이란 관리들과 군인들에게 경제적 어려움과 급여 지급 지연을 초래했다고 주장했습니다.

미국 재무장관은 다른 국가에 혼란과 소요를 조성하는 미국의 일관된 정책에 따라, 이란에 대해 이 무기를 사용하겠다고 위협하면서 "이란은 여러 선택지를 가지고 있으며, 그중 하나는 테헤란이 협상 테이블로 돌아가는 것이다"라고 말했습니다.

그는 주장을 이어가며 "이란에서 일어나고 있는 일은 단지 시간 문제일 뿐이다"라고 덧붙였습니다.