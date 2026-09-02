ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 ABC 방송국의 주장과 달리 미국은 이란을 협상 테이블로 앉히려는 것이 아니라고 주장했습니다.

트럼프는 또한 이란의 경제 상황을 언급하며, 이란 경제가 붕괴에 직면한 반면 미국은 호르무즈 해협에 대해 거의 완전한 통제권을 가지고 있다고 주장했습니다.

그는 또한 워싱턴에게 이란이 제안된 협정에 서명하든 말든 별로 중요하지 않으며, 현재 상황을 어떤 협상 과정보다도 선호한다고 밝혔습니다.

미국 대통령은 연설을 이어가며 도발적인 어조로 현재 상황을 "피할 수 없는" 것이라고 표현했고, 이란의 국내 상황에 대한 질문을 던지며 현장의 방정식 변화를 요구했습니다.

미국의 테러리스트 대통령은 대규모 군사 침공과 전례 없는 경제 압박이 자신의 목표에 효과를 보지 못하자, 절망적으로 이란 국민들에게 폭동을 촉구했습니다.

그는 지나친 낙관으로 이렇게 적었습니다: "이란 국민들은 언제 일어나서 싸울 것인가?"