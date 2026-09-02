주이라크 미 대사관, 지역 내 자국민에 경고 발령

ABNA 통신이 알마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 주바그다드 미 대사관과 주에르빌 영사관은 워싱턴과 테헤란 간의 상호 군사 공격으로 인한 중동 지역 안보 긴장 고조에 따라 지역 내 미국 시민들에게 안전 경보를 발령했습니다.

미 대사관은 성명에서 "중동의 현존하는 긴장으로 인해 안보 상황은 여전히 복잡하며, 예상치 못한 긴장 고조 가능성이 존재합니다."라고 발표했습니다. 대사관은 "현재 중동에 있는 미국인들은 극도의 주의를 기울여야 하며, 항공편 취소, 국경 또는 영공 폐쇄, 여행 차질 가능성에 대비해야 합니다."라고 덧붙였습니다.

대사관은 또한 미국 시민들에게 자신의 항공편 상태를 확인하고, 국무부의 '스마트 트래블러' 프로그램에 등록하여 최신 안전 업데이트를 받고 비상시 의사소통을 원활히 할 것을 요청했습니다.

이 성명서는 권고 조치 목록을 제시했으며, 그중 가장 중요한 것은 "상황과 주변 환경을 지속적으로 모니터링하고, 현지 미디어를 주시하며, 시위, 대규모 집회 및 광범위한 보안 인력이 배치된 지역을 피할 것"입니다.

또한 이러한 권고사항에는 "현지 당국의 지침을 따르고, 항공편 일정 변경 사항을 확인하기 위해 항공사에 직접 연락하고, 공공 장소에서는 신중을 기하며 높은 수준의 대비 태세를 유지할 것"이 포함되어 있습니다.