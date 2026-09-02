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레바논 전문가: 미국은 자국 교리에 배치되는 전쟁에 휘말렸다

2 9월 2026 - 12:31
News ID: 1860512
Source: ABNA
레바논 전문가: 미국은 자국 교리에 배치되는 전쟁에 휘말렸다

전략 문제 전문가가 미국이 이란과의 소모전에 휘말렸다고 지적했습니다.

ABNA 통신이 알마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논의 전략 문제 전문가 무함마드 하지마는 미국의 민간인에 대한 침략 행위는 이 나라가 직면한 위기의 심각성을 보여준다고 강조했습니다. 우리는 미국에서 육군 장관의 사임을 포함한 일련의 사임을 목격하고 있습니다.
그는 덧붙였습니다: 이란이 미국의 MQ-9 드론을 격추한 것은 방공 분야에서 이란의 우위를 보여줍니다. 미국은 미디어 선전을 통해 이란의 보복이 군사 목표물을 타격하지 않은 것처럼 보이려 하고 있습니다.
하지마는 분명히 말했습니다: 미국은 이란과의 전쟁에서 빠져나올 해결책이 없는 단계에 도달했습니다. 이란 또한 이 전쟁을 미국과 서방의 공세적 교리(신속 작전 및 공중 우위에 기반한)에 배치되는 소모전으로 전환시키는 데 성공했습니다. 이 전쟁의 결과는 군사력의 크기가 아니라 양측이 보여주는 영향력의 정도로 측정됩니다.
그는 말했습니다: 이란은 오늘날 세계 경제에 영향을 미치고 있으며, 서아시아에서 지중해까지 영향력 레버를 보유하고 있고, 그것을 어떻게 사용할지 알고 있습니다.

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