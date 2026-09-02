ABNA 통신이 알마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논의 전략 문제 전문가 무함마드 하지마는 미국의 민간인에 대한 침략 행위는 이 나라가 직면한 위기의 심각성을 보여준다고 강조했습니다. 우리는 미국에서 육군 장관의 사임을 포함한 일련의 사임을 목격하고 있습니다.

그는 덧붙였습니다: 이란이 미국의 MQ-9 드론을 격추한 것은 방공 분야에서 이란의 우위를 보여줍니다. 미국은 미디어 선전을 통해 이란의 보복이 군사 목표물을 타격하지 않은 것처럼 보이려 하고 있습니다.

하지마는 분명히 말했습니다: 미국은 이란과의 전쟁에서 빠져나올 해결책이 없는 단계에 도달했습니다. 이란 또한 이 전쟁을 미국과 서방의 공세적 교리(신속 작전 및 공중 우위에 기반한)에 배치되는 소모전으로 전환시키는 데 성공했습니다. 이 전쟁의 결과는 군사력의 크기가 아니라 양측이 보여주는 영향력의 정도로 측정됩니다.

그는 말했습니다: 이란은 오늘날 세계 경제에 영향을 미치고 있으며, 서아시아에서 지중해까지 영향력 레버를 보유하고 있고, 그것을 어떻게 사용할지 알고 있습니다.