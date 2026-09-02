예멘 인권기구: 이란 결혼식에 대한 미국의 공격은 전쟁 범죄

ABNA 통신이 예멘의 알마시라 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시리크시에서의 결혼식에 대한 미국의 야만적 범죄와 관련하여 예멘 국가인권위원회는 성명을 통해, 화요일 밤 이란 이슬람 공화국 호르모즈간 주의 주거 지역과 결혼식을 표적으로 한 미국의 야만적이고 배신적인 침략을 가장 강력한 표현으로 규탄한다고 선언했습니다.

예멘 인권위원회는 "초기 집계 결과 여성과 어린이를 포함한 무고한 민간인 2명이 사망하고 20명이 부상당한 이 범죄는 완전한 전쟁 범죄이며, 민간 시설과 주거 지역에 대한 공격을 범죄로 규정하는 제네바 협약과 국제인도법을 명백히 위반한 것입니다."라고 덧붙였습니다.

성명서는 계속해서 이렇게 흘린 무고한 피와 민간인들 사이에 공포와 두려움을 조성한 완전한 법적 책임은 테러리스트 미국 정부에 있으며, 우리는 이 야만적 범죄에 대한 신속하고 독립적인 국제 조사와, 시효가 적용되지 않는 반인도적 범죄 및 전쟁 범죄로서 가해자들을 국제법정에서 재판할 것을 요구한다고 밝혔습니다.

예멘 국가인권위원회는 또한 민족들이 자위권, 주권 및 안보를 방어할 권리를 강조하며, 어떤 구실로든 민간인에 대한 공격을 정당화하는 것은 용납될 수 없다고 선언하고, 국제 기구, 유엔, 인권 이사회가 책임을 다하고 이중 잣대와 선택적 정책을 종식시키며, 이 범죄를 규탄하고 재발을 방지하는 명확한 입장을 취할 것을 촉구했습니다.