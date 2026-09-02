쿠웨이트 방공망 가동; 바레인에서 사이렌 소리 청취

ABNA 통신이 스푸트니크를 인용하여 보도한 바에 따르면, 쿠웨이트 군 참모본부는 자국의 방공 시스템이 미사일 및 드론 공격에 대응 중이라고 발표했습니다.

앞서 언론은 쿠웨이트에서 폭발음이 들렸다고 보도한 바 있습니다.

바레인에서의 경보 사이렌

바레인의 알 칼리파 정권 내무부는 자국 국민과 거주자들에게 침착함을 유지하고 가장 가까운 안전한 장소로 대피할 것을 당부했습니다.

우리나라 군대는 수 시간 전부터 미국의 최근 공격에 대한 보복을 개시했으며, 요르단, 이라크 및 기타 일부 지역에 있는 미국 테러리스트 기지를 강력한 미사일 및 드론 공격으로 타격했습니다.