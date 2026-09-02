파키스탄, 이란-미국 간 긴장 고조에 우려 표명

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 파키스탄 외무부는 성명에서 "우리는 미국과 이란 간의 긴장 고조에 대해 우려하고 있지만, 대화는 계속할 것입니다."라고 발표했습니다.

이 성명에는 "우리는 양측이 협상 테이블로 돌아올 것이라는 낙관적인 시각을 유지하고 있습니다."라고 명시되어 있습니다.

이란 이슬람 공화국과 미국 간의 직접적인 충돌은 화요일 밤(샤흐리바르 10일) 들어 지난 몇 주 사이 가장 심각한 국면 중 하나로 접어들었습니다. 미국이 이란 남부(호르모즈간에서 시스탄-발루체스탄까지) 지역에 대한 공습을 감행하자 이란 군대가 신속히 대응했으며, 혁명수비대는 "후회하게 만들 응징"의 개시와 함께 지역 내 미국 목표물에 대한 미사일 및 드론 공격을 발표했습니다. 동시에 요르단, 바레인, 이라크 쿠르디스탄 지역의 하늘에서는 안보 경보, 미사일 요격, 미군 기지 공격 보도 등이 이어졌으며, 이로 인해 호르무즈 해협은 다시 한 번 세계 에너지 및 안보 위기의 주요 진원지로 부상했습니다.