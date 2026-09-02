파키스탄, 이란-미국 간 긴장 고조에 우려 표명

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 파키스탄 외무부는 성명에서 "우리는 미국과 이란 간의 긴장 고조에 대해 우려하고 있지만, 대화는 계속할 것입니다."라고 발표했습니다.
이 성명에는 "우리는 양측이 협상 테이블로 돌아올 것이라는 낙관적인 시각을 유지하고 있습니다."라고 명시되어 있습니다.
이란 이슬람 공화국과 미국 간의 직접적인 충돌은 화요일 밤(샤흐리바르 10일) 들어 지난 몇 주 사이 가장 심각한 국면 중 하나로 접어들었습니다. 미국이 이란 남부(호르모즈간에서 시스탄-발루체스탄까지) 지역에 대한 공습을 감행하자 이란 군대가 신속히 대응했으며, 혁명수비대는 "후회하게 만들 응징"의 개시와 함께 지역 내 미국 목표물에 대한 미사일 및 드론 공격을 발표했습니다. 동시에 요르단, 바레인, 이라크 쿠르디스탄 지역의 하늘에서는 안보 경보, 미사일 요격, 미군 기지 공격 보도 등이 이어졌으며, 이로 인해 호르무즈 해협은 다시 한 번 세계 에너지 및 안보 위기의 주요 진원지로 부상했습니다.
2 9월 2026 - 12:32
News ID: 1860515
Source: ABNA
파키스탄 외무부는 이란과 미국 간의 긴장 고조에 대해 우려를 표명하면서 양측이 협상 테이블로 복귀하기를 희망한다고 밝혔습니다.
ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 파키스탄 외무부는 성명에서 "우리는 미국과 이란 간의 긴장 고조에 대해 우려하고 있지만, 대화는 계속할 것입니다."라고 발표했습니다.
Your Comment