테러리스트 적국 미국의 미사일 공격으로 7명 사망, 8명 부상

ABNA 특파원에 따르면, 발리올라 하야티 부지사는 언론과의 인터뷰에서 "미국 테러리스트 군대의 미사일 공격이 지난 몇 시간 동안 후제스탄 주의 세 곳을 표적으로 삼았습니다. 불행히도 이 비열한 행위로 7명이 사망하고 8명이 부상당했습니다."라고 말했습니다.

그는 이어 "공격 발생 직후 안보 및 구조대원들이 현장에 투입되었으며, 부상자 치료와 이번 침략의 모든 측면에 대한 정밀 조사 작업이 계속 진행 중입니다."라고 덧붙였습니다.