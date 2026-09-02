히브리 언론: 이란 미사일, 요르단 주둔 미군 기지 직격

ABNA 통신에 따르면, 시오니스트 언론은 이란 미사일이 요르단에 있는 미군 기지 중 하나를 직격했다는 일부 보도가 있다고 전했습니다.

미국의 최근 침략 행위에 대한 우리 군대의 대응이 시작됨에 따라, 요르단 언론은 몇 분 전 이 나라 여러 지역에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.

확인되지 않은 일부 소식은 미국 테러 군인들이 주둔하고 있는 요르단의 "무와파크 알살티" 공군 기지에 대한 대규모 공격과 탄도 미사일 직격이 있었다고도 전합니다.

범죄 국가 미국은 오늘 다시 우리나라 일부 지역을 공격했으며, 우리 군대는 즉시 이러한 공격에 대해 단호하고 압도적인 대응을 개시했습니다.