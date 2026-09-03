뉴욕타임스가 보도한 지역 내 미 해군의 물류 악몽

ABNA 통신이 알-마시라 네트워크를 인용해 보도한 바에 따르면, 뉴욕타임스는 "이란과의 전쟁이 계속되는 가운데, 미 해군은 지역에서 '물류 악몽'에 직면했다"고 인정했습니다.

이 신문은 이란의 공격이 지역 내 미 해군의 보급망을 완전히 변화시켰으며 미 전투함에 막대한 압박을 가하고 있다고 보도했습니다.

뉴욕타임스는 지역 내 미 함선들이 매주 42만 식분 이상의 식량과 약 800만 갤런의 연료를 공급받기에 충분한 식량이 필요하다고 덧붙였습니다.

이 보고서에 따르면, 이란은 바레인에 있는 미 해군의 주요 물류 기지를 파괴했으며, 미사일과 드론의 위협으로 인해 일부 다른 항구들도 보급 및 지원 작전에 사용할 수 없게 되었습니다.

이 신문은 인근 기지에 접근할 수 없어 미 해군이 5~6일마다 해상에서 함선을 재보급할 수밖에 없다고 밝혔습니다.

뉴욕타임스는 미 함선의 5~6일 간격 해상 재보급 작전이 복잡하고 위험한 과정이며, 이러한 상황이 계속되는 것은 불가능할 것이라고 강조했습니다.