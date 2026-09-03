ABNA 통신이 러시아 투데이를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 상원의원 버니 샌더스는 도널드 트럼프 미국 대통령이 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 미국이 "장악"한 후 이를 "트럼프 해협"으로 개명하자고 제안한 게시물에 반응했습니다.

샌더스는 플랫폼 "X"에 다음과 같이 게시했습니다: "아닙니다, 트럼프 씨, 미국 국민들은 당신이 호르무즈 해협을 당신의 이름으로 명명하는 것을 원하지 않습니다... 그들은 당신이 이란에서의 불법 전쟁을 종식시키기를 원합니다. 이 전쟁은 디젤 가격을 갤런당 5.69달러로, 휘발유 가격을 갤런당 4.12달러로 끌어올렸습니다... 당신은 대통령이지 미친 왕이 아닙니다. 그에 걸맞게 행동하십시오."

트럼프는 앞서 플랫폼 "트루스 소셜"에 다음과 같이 썼습니다: "이제 호르무즈 해협이 미국의 통제하에 있으니, 이를 트럼프 해협으로 개명해야 하지 않겠는가?"

도널드 트럼프가 호르무즈 해협 장악을 여러 차례 주장했지만, 국제 관계자들의 정보는 이란이 여전히 이 전략적 해협에 대한 완전한 통제권을 유지하고 있으며 해당 해협에서의 항해는 이란의 안전 프로토콜에 따라 이루어지고 있음을 보여줍니다. 오늘 목요일 발표된 초기 해운 데이터에 따르면, 어제 6척의 화물선이 호르무즈 해협을 통과했으며, 이는 전날 11척에 비해 감소한 수치이고 약 13척인 10일 평균보다 훨씬 낮은 수치입니다.