ABNA 통신이 바이낸스 웹사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 마르코 루비오 미국 국무장관은 오늘 수요일 테헤란에 대한 자국의 실패한 입장을 반복하며 "이란의 수입 창출을 돕는 국가들을 제재할 것"이라고 주장했습니다.

이 매체에 따르면, 미국 국무장관은 또한 워싱턴이 이란의 선박 공격에 대응하는 조치를 계속할 것이라고 주장했습니다.

마르코 루비오는 다음과 같이 주장했습니다: "불행히도 이란에 관해 우리는 상황에 대한 시각에서 러시아 및 러시아 체제와 일치하지 않습니다. 다른 국가들이 이란에 대해 취하는 어떤 조치도 미국을 보호하기 위해 필요한 조치를 취하는 우리의 능력을 결코 방해하지 않을 것입니다. 그러나 이란의 행동에 관해 우리가 러시아의 입장과 반드시 일치하는 것은 아니라는 점은 분명합니다. 그러나 러시아와 푸틴 개인은 각자의 문제에 직면해 있으며, 이러한 문제들이 그의 시간과 주의의 대부분을 차지하고 있다고 생각합니다. 우크라이나와의 전쟁, 그리고 솔직히 말해 우크라이나의 공격과 제재가 러시아 경제에 미치는 영향 등이 그것입니다. 전 세계가 더 많은 요격 무기를 원합니다. 이는 우크라이나뿐만 아니라 전 세계를 위한 최우선 방위 과제가 되었습니다. 중동(서아시아) 국가들도 이를 원합니다. 미국 또한 자체적인 필요가 있음을 상기시켜 드려야 합니다. 우리에게도 방위 요구사항과 필요성이 있습니다. 그리고 다른 국가들을 돕기 전에 우리의 비축량이 항상 충분한 수준에 있는지 확인해야 합니다."

트럼프의 이란에 대한 고비용 침략의 영향을 받은 경제 환경의 일부를 진정시키기 위해 자국의 허위적이고 진부한 입장을 반복하며, 그는 다음과 같이 주장했습니다: "문제는 단순히 이란을 처벌하는 것이 아닙니다. 문제는 그들이 재정 자원에 접근하지 못하도록 하는 것입니다. 어떤 국가도 이란이 제재를 회피하도록 도와서는 안 됩니다. 어떤 국가도 이란이 수입을 창출할 수 있는 메커니즘을 구축하도록 도와서는 안 됩니다. 그 수입은 이후 핵무기 제조에 사용될 것입니다. 만약 어떤 국가가 그렇게 하기로 결정한다면, 우리는 그 국가도 제재할 수밖에 없을 것입니다! 그들은 계속해서 목표물을 향해 발사하고 선박을 향해 포격을 가하고 있습니다. 따라서 우리는 이 해협들에서 우리 군대와 세계 해운에 대한 즉각적인 위협이 되는 목표물을 계속 타격할 것입니다! 해협은 계속 열려 있을 것이며 이란의 통제하에 있지 않을 것입니다!"