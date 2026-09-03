팔레스타인 민족 지지에 대한 예멘의 입장에 하마스가 감사 표명

ABNA 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 하마스 운동 정치국장 칼릴 알-하이야는 사나 정부의 외무·이민 차관 압둘-와히드 아부 라스에게 보낸 메시지에서 팔레스타인 민족, 저항, 그리고 이에 대한 지원을 지지하는 예멘의 입장에 감사했습니다.

알-하이야는 메시지에서 예멘의 입장이 두 민족 간의 형제적이고 역사적 유대의 깊이를 반영하며, 팔레스타인이 예멘 민족과 지도부의 의식 속에 강하게 존재하고 있음을 보여준다고 강조했습니다.

그는 또한 팔레스타인 민족과 저항에 대한 예멘의 확고한 입장과 지원에 감사했습니다. 알-하이야는 예멘의 순교자들, 특히 사나 정부의 총리「아흐마드 알-라하위」와 다른 예멘 장관들을 위해 자비를 구했습니다. 그들은「팔레스타인 지원의 대가를 자신들의 순수한 피로 지불했」습니다.

예멘 민족이 침략과 봉쇄에 직면해 있음에도 불구하고, 예멘은 팔레스타인 민족이 직면한 집단 학살 전쟁에 맞서 가자 지구의 저항을 지원하고 팔레스타인 대의를 수호하는 데 굳건히 서 있습니다.