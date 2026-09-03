베넷: 네타냐후, 거짓말 유포로 10월 7일 패배에서 도피 시도

ABNA 통신이 샤하브 통신을 인용해 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 전 총리 나프탈리 베넷은 이 정권의 현 총리인 베냐민 네타냐후의 행보를 강도 높게 비판했습니다.

베넷은 "네타냐후는 10월 7일('알-아크사 폭풍') 공격에 대한 직접적인 책임에서 벗어나려고 거짓말 유포와 안보 세력을 적으로 전환하는 방식을 선택했습니다."라고 말했습니다.

그는 이러한 접근 방식이 책임을 전가하고 네타냐후로부터 비난을 돌리기 위한 것이라고 덧붙였습니다.

베넷의 발언은 시온주의 정권의 총리 부인 사라 네타냐후가 최근 이 정권 군 참모총장의 전 부관 야이르 골란에 대해 '알-아크사 폭풍' 작전(10월 7일)을 사전에 알고 있었다고 비난한 데 대해 나온 것입니다.

골란은 이러한 비난을 부인하며 시온주의 정권의 총리 부인을 고소할 의향이라고 강조했습니다.

골란과 연계된 정당은 네타냐후가 안보 조치 미흡에 대해 사과하는 대신 이 사건에 대한 책임을 회피하려 하고 있다고 강조했습니다.

네타냐후 내각이 '알-아크사 폭풍' 작전 이후 3년이 지난 현재까지 안보 공백을 조사하기 위한 공식 위원회 구성을 저지하고 있는 가운데, 그의 부인은 시온주의 관리들 사이의 배신 가능성을 조사하기 위한 조사 위원회가 구성되어야 한다고 주장했습니다.

네타냐후의 주요 경쟁자인 가디 아이젠코트 또한 "그는 가짜 이스라엘 정권 역사상 가장 큰 패배에서 도피하고 있습니다."라고 분명히 밝혔습니다.