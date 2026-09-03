이란 아동에 대한 범죄에 대한 유니세프의 침묵 비판

ABNA 통신에 따르면, 이란의 유엔 대표는 뉴욕 시간 수요일, 뉴욕에서 열린 유엔아동기금(유니세프) 집행위원회 회의 둘째 날에 이란 영토 내 민간인에 대한 "미국과 시온주의 정권의 공습 및 미사일 공격"을 "전쟁 범죄이자 집단 학살 시도"라고 규정하고, 유니세프가 침묵하는 대신 이러한 공격을 명백히 규탄하고 아동 희생자에 관한 문서화된 증거를 글로벌 프로그램의 우선순위로 삼을 것을 요청했습니다.

이란 대표는 이 회의에서 미나브 학교 및 기타 지역에 대한 공격에 대한 유니세프의 입장을 비판하며 "아동이 살해되거나 그들의 권리가 심각하게 침해될 때, 침묵은 중립으로 간주될 수 없습니다. 아동 권리를 옹호하는 기구는 이러한 위반 사항을 명백히 규탄하고 국제법 준수를 위해 행동하며 아동 보호를 국제적 관심의 중심에 두어야 합니다."라고 말했습니다.

그는 또한 유니세프가 유엔 책임 메커니즘과 협력하여 아동 권리 침해 증거가 "진실 규명, 책임 추궁 및 적절한 배상"으로 이어지도록 할 것을 요청했습니다.

이란 이슬람 공화국 대표의 발언에 이어, 미국 대표는 연설에서 미국의 침략적 행동을 정당화하려 시도하며 워싱턴이 민간인 및 민간 시설에 피해를 주지 않기 위해 전쟁법에 따라 행동한다고 주장했습니다.

이란 이슬람 공화국 대표는 미국 대표의 주장에 대해 그의 발언을 "허위 유포, 근거 없는 비난, 미국과 이스라엘 두 정권의 야만적 범죄로부터 여론을 돌리기 위한 헛된 시도"라고 규정하고, 이 재앙에 대한 침묵은 "실질적으로 범죄에 대한 공모"라고 강조했습니다.

이란 대표는 자신의 연설에서 참사의 "극히 일부"만 언급했다고 지적하며, 범죄의 규모가 미나브 학교의 학생 168명의 순교, 라메르드 체육관의 순교자, 시리크의 결혼식에서의 최근 순교자들보다 훨씬 더 크다고 말했습니다.

이란 대표는 통계가 이들 순교자와 1404년 코르다드월(2025년 6월)의 12일 전쟁에서 순교한 "약 40명의 다른 아동들"에 국한되지 않는다고 분명히 했습니다.

그는 "이 사건들은 결코 서류화되지 않을 것이며, 우리는 정의가 달성될 때까지 모든 국제적 법적 경로를 사용하여 추진할 것입니다."라고 강조했습니다.