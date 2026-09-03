유엔의 임무를 초강대국 간 전쟁 방지로 축소하는 것은 위험하다

ABNA 통신에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가에이는 소셜 네트워크 계정에서 유엔 사무총장이 이 기구의 성과에 대해 "초강대국 간 전쟁 발발 방지" 측면에서 성공적이었다고 언급한 발언을 인용하며 다음과 같이 썼습니다: "다그 함마르셸드는 한때 유엔이 강대국 외교에 봉사하는 정적인 회의 기계로 전락해서는 안 되며, 소국의 안보를 수호하는 역동적 도구여야 한다고 경고했습니다. 그는 자신의 전체 임기 동안 이 신념을 추진하는 데 헌신했습니다."

그는 덧붙였습니다: "그러나 오늘날 유엔 사무총장은 분명히 기구의 임무를 '초강대국 간 전쟁 방지' 수준으로 축소한 것 같습니다. 이 최소주의적 해석은 오도적일 뿐만 아니라 위험합니다. 헌장 제2조 제4항에 대한 이러한 이해는 유엔 회원국들의 압도적 다수를 무관계하게 만들고, 거의 모든 전쟁을 정당화하며, 헌장의 기본 원칙과 목표를 무의미하게 만들고, 더 나쁜 것은 소위 '초강대국'이 타국을 침공할 때 저지르는 범죄를 미화합니다."

바가에는 다음과 같이 지적했습니다: "이 기준에 따르면 한국, 베트남, 콩고, 이라크, 아프가니스탄, 예멘, 수단, 가자에서 자행된 전쟁과 범죄는 모두 초강대국 간의 것이 아니었기 때문에 성공으로 간주됩니다."

그는 마지막으로 다음과 같이 언급했습니다: "이것이 사무총장이 임기 만료를 앞두고 내보내기에 합당한 메시지입니까?"