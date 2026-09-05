미군 합동참모본부 요원 50명, 이란 전쟁 정보 유출로 조사받아

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 뉴욕타임스는 복수 정보통의 말을 인용해 미군 합동참모본부 약 50명의 구성원이 이란과의 전쟁 관련 정보가 언론에 유출된 것에 대해 조사받고 있다고 전했습니다.

이 보고서에 따르면, 이 군인들에 대한 조사는 미군의 주요 탄약 비축량 감소에 대한 정보 유출에 초점을 맞출 것입니다.

이 조사는 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)가 최근 미국의 «패트리어트 PAC-3 MSE» 요격 미사일 비축량이 2월 28일 이후 65% 감소하여 약 759발에 이르렀다고 발표한 이후 이루어집니다.

이 미국 연구소의 보고서에 따르면, 패트리어트 요격 미사일은 연간 183발만 생산되며, 납품에는 약 3년 반이 걸립니다.

전략국제문제연구소의 최신 보고서는 또한 THAAD 시스템의 요격 미사일 비축량도 452발에서 278발로 감소했음을 보여줍니다.

이 미국 싱크탱크는 THAAD 요격 미사일 비축량 재건에는 수년이 걸릴 것이라고 강조했습니다.

NBC 뉴스도 최근 미 정부 관리들을 인용해 미군이 방공 비축량의 급속한 고갈로 인해 이란의 미사일과 드론에 대해 «선택적 사격» 정책을 시행할 수밖에 없다고 보도했습니다.