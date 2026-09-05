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미군 합동참모본부 요원 50명, 이란 전쟁 정보 유출로 조사받아

5 9월 2026 - 11:51
News ID: 1861653
Source: ABNA
미군 합동참모본부 요원 50명, 이란 전쟁 정보 유출로 조사받아

미국 언론이 미군 합동참모본부의 여러 구성원이 이란 전쟁 정보 유출로 조사를 받고 있다고 보도했습니다.

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 뉴욕타임스는 복수 정보통의 말을 인용해 미군 합동참모본부 약 50명의 구성원이 이란과의 전쟁 관련 정보가 언론에 유출된 것에 대해 조사받고 있다고 전했습니다.

이 보고서에 따르면, 이 군인들에 대한 조사는 미군의 주요 탄약 비축량 감소에 대한 정보 유출에 초점을 맞출 것입니다.

이 조사는 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)가 최근 미국의 «패트리어트 PAC-3 MSE» 요격 미사일 비축량이 2월 28일 이후 65% 감소하여 약 759발에 이르렀다고 발표한 이후 이루어집니다.

이 미국 연구소의 보고서에 따르면, 패트리어트 요격 미사일은 연간 183발만 생산되며, 납품에는 약 3년 반이 걸립니다.

전략국제문제연구소의 최신 보고서는 또한 THAAD 시스템의 요격 미사일 비축량도 452발에서 278발로 감소했음을 보여줍니다.

이 미국 싱크탱크는 THAAD 요격 미사일 비축량 재건에는 수년이 걸릴 것이라고 강조했습니다.

NBC 뉴스도 최근 미 정부 관리들을 인용해 미군이 방공 비축량의 급속한 고갈로 인해 이란의 미사일과 드론에 대해 «선택적 사격» 정책을 시행할 수밖에 없다고 보도했습니다.

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