700만 배럴의 원유를 실은 여러 유조선, 호르무즈 해협 통과 준비 중

ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, 유조선 추적 회사인 «탱커트래커즈»는 700만 배럴의 원유와 가스를 실은 여러 유조선이 미국의 호위와 동행 아래 호르무즈 해협을 통과할 준비가 되었다고 발표했습니다.

이 센터는 또한 어제 오만 만에서 선박 간 원유 및 가스 이전 작업 17건을 관찰했으며, 이는 총 약 2400만 배럴의 원유에 해당한다고 주장했습니다.