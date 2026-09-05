700만 배럴의 원유를 실은 여러 유조선, 호르무즈 해협 통과 준비 중

ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, 유조선 추적 회사인 «탱커트래커즈»는 700만 배럴의 원유와 가스를 실은 여러 유조선이 미국의 호위와 동행 아래 호르무즈 해협을 통과할 준비가 되었다고 발표했습니다.
이 센터는 또한 어제 오만 만에서 선박 간 원유 및 가스 이전 작업 17건을 관찰했으며, 이는 총 약 2400만 배럴의 원유에 해당한다고 주장했습니다.
유조선 추적 회사는 700만 배럴의 원유와 가스를 실은 유조선들이 미군의 호위를 받으며 호르무즈 해협을 통과할 준비를 하고 있다고 주장했습니다.
ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, 유조선 추적 회사인 «탱커트래커즈»는 700만 배럴의 원유와 가스를 실은 여러 유조선이 미국의 호위와 동행 아래 호르무즈 해협을 통과할 준비가 되었다고 발표했습니다.
이 센터는 또한 어제 오만 만에서 선박 간 원유 및 가스 이전 작업 17건을 관찰했으며, 이는 총 약 2400만 배럴의 원유에 해당한다고 주장했습니다.
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