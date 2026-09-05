외신 기자들의 쿠헤스탁 내 미국의 결혼식 공격 범죄 현장 방문

ABNA 통신에 따르면, 시리크 미디어 바시즈 임시 책임자 모크타르 라히미는 이번 방문과 관련하여 다음과 같이 말했습니다. 러시아 투데이, 로이터, 레바논 알마야딘, 알가디르, 바그다드 알아흐드, 러시아 스푸트니크의 기자들을 포함한 국제 미디어 기자 및 대표단 일행이 이번 방문에 참여했으며, 현지 주민과 피해 가족들과 대화를 나누고, 이 비인간적인 공격의 규모를 기록했습니다. 이 공격으로 4세 남아, 16세 청소년, 여성 3명을 포함한 5명이 순교하고 70명 이상의 무고한 시민이 부상당했습니다.

라히미는 목격자들에 따르면 수요일 저녁 8시에 미군은 어떤 정당한 이유도 없이 언론의 침묵 속에서 결혼식 참석자들을 공격했다고 말했습니다. 이 행동은 광범위한 여론과 지방 당국의 비난을 받고 있습니다.

라히미는 지방 당국과의 협의를 통해 이루어진 이 지역 외신 기자들의 방문은 이 범죄의 실상을 국제적으로 알리고 지역 내 미군의 침략적 본질을 폭로하는 계기를 마련했다고 강조했습니다.

쿠헤스탁 항구는 호르모즈간 주 동남부 시리크 군에 위치하고 있으며, 이 지역의 무방비 주민들에 대한 최근 공격은 미국의 인권 주장의 진정한 모습을 다시 한 번 세계에 드러냈습니다.