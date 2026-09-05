에제이: 미국은 오늘날 '이란 공격'이라는 수렁에 빠져 있다

ABNA 통신에 따르면, 이란 이슬람 공화국 사법부 수장 호자톨에슬람 왈모슬레민 모흐세니-에제이는 BRICS 정상회의 참석을 위해 인도 델리를 방문한 일정 중 호스트국의 최고 사법 책임자인 «산지브 칸»과 회담했습니다.

사법부 수장은 이 회담에서 BRICS 회원국 사법 수뇌자들에 대한 인도의 훌륭한 환대에 감사를 표하며 다음과 같이 말했습니다. «우리는 인도 국민과 학자들에게 감사드립니다. 그들은 우리 순교자 이맘 하메네이(그의 순수한 영혼이 신성하기를)를 기리는 행사에서 진정으로 열정적이고 지혜로운 참석을 보여주었으며, 그들의 자유애를 세계에 과시했습니다.»

사법부 수장은 이란 국민의 반제국주의 역사를 언급하며 말했습니다. «지난 1년 반 동안 미국이 주도하는 제국주의 세계는 이란 국민에 대해 두 차례의 잔혹하고 야만적인 침략을 감행했습니다. 우리는 두 강제 전쟁 모두에서 침략자에 대해 영예롭게 승리했으며, 지금도 반제국주의 노선을 계속 고수하고 결코 제국주의자들, 특히 미국에 굴복하지 않을 것입니다.»

사법부 수장은 강조했습니다. «미국은 이란에 대한 침략으로 어떤 이득도 얻지 못했고 지금은 수렁에 빠져 있습니다. 반면에 이란인들의 단결과 국가적 결속은 강화되었고, 이란 국민은 강제 전쟁의 시련에서 승리적으로 벗어났습니다.»

또한 이 회담에서 인도 공화국의 최고 사법 책임자인 «산지브 칸»은 지난 몇 년간 인도와 이란 사이의 광범위하고 열정적인 관계를 언급하며 두 국가 간의 관계 및 협력 양해각서의 더욱 발전을 요청했습니다.

그는 이란의 최근 사건과 전쟁을 언급하며 «우리는 최근 전쟁에서 이란 순교자 가족들에게 애도를 표합니다»라고 말했습니다.

인도의 최고 사법 책임자는 또한 «우리는 이란과의 관계, 교류 및 협력의 심화를 간절히 기대하며, 이에 대해 매우 환영합니다»라고 밝혔습니다.