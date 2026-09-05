  1. Home
  2. 한국어

여러분의 자녀들을 그들의 불법 전쟁의 용병으로 만들지 마십시오

5 9월 2026 - 11:54
News ID: 1861661
Source: ABNA
여러분의 자녀들을 그들의 불법 전쟁의 용병으로 만들지 마십시오

외교부 대변인은 자신의 계정에 미국 국민에게 다음과 같이 썼습니다. 시오니스트 정권이 여러분의 자녀들을 그들의 불법 전쟁의 용병으로 만들지 마십시오.

ABNA 통신에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바카이는 자신의 소셜 미디어 계정에서 이스라엘 매체 중 하나에 게재된 기사(이란과의 전쟁 지속을 위해 은행 부채가 있는 학생들을 징집에 활용하자는 제안)를 언급하며 다음과 같이 썼습니다. «미국인 여러분, 스스로에게 단 한 가지 질문을 해보십시오. 왜 여러분의 아들딸들에게 이스라엘이 지속하고 확대하려는 전쟁에서 싸우고 죽는 대가로 은행 부채 탕감을 약속받아야 합니까?»

그는 덧붙였습니다. «예루살렘 포스트»는 바로 이 구상에 대해 공개적으로 논의했습니다. 학생 대출 및 신용카드 부채를 이용해 부채가 있는 미국인들 사이에서 이란과의 전선으로 보낼 모집을 하자는 것입니다! 이것은 여러분의 생명과 세금을 도구로 이용한 다른 사람들의 전쟁입니다!

바카이는 강조했습니다. 여러분을 전쟁 전선의 보병과 그 비용 지불자로 만들지 마십시오. 그 전쟁은 결코 여러분의 선택이 아니었습니다. 여러분의 자녀들을 그들의 불법 전쟁의 용병으로 만들지 마십시오.

Your Comment

You are replying to: .
captcha