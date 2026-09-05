ABNA 통신에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바카이는 자신의 소셜 미디어 계정에서 이스라엘 매체 중 하나에 게재된 기사(이란과의 전쟁 지속을 위해 은행 부채가 있는 학생들을 징집에 활용하자는 제안)를 언급하며 다음과 같이 썼습니다. «미국인 여러분, 스스로에게 단 한 가지 질문을 해보십시오. 왜 여러분의 아들딸들에게 이스라엘이 지속하고 확대하려는 전쟁에서 싸우고 죽는 대가로 은행 부채 탕감을 약속받아야 합니까?»

그는 덧붙였습니다. «예루살렘 포스트»는 바로 이 구상에 대해 공개적으로 논의했습니다. 학생 대출 및 신용카드 부채를 이용해 부채가 있는 미국인들 사이에서 이란과의 전선으로 보낼 모집을 하자는 것입니다! 이것은 여러분의 생명과 세금을 도구로 이용한 다른 사람들의 전쟁입니다!

바카이는 강조했습니다. 여러분을 전쟁 전선의 보병과 그 비용 지불자로 만들지 마십시오. 그 전쟁은 결코 여러분의 선택이 아니었습니다. 여러분의 자녀들을 그들의 불법 전쟁의 용병으로 만들지 마십시오.