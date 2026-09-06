압나 통신사의 보도에 따르면, 독일 정당 «자라 바겐크네히트 동맹 – 이성과 정의를 위해»의 외교 정책 전문가인 자임 다그델렌은 리아 노보스티에 다음과 같이 말했다: 독일 정부는 라이프치히 드론 사건에 대한 러시아의 개입 증거나 자신들의 혐의를 입증할 어떤 문서도 제시하지 않았다.

그녀는 전쟁과 평화 문제가 걸려 있을 때 정부는 대중에게 증거를 검토할 기회를 제공해야 할 의무가 있으며, 단순히 근거 없는 주장을 제기하는 데 그쳐서는 안 된다고 강조했다.

앞서 주독일 러시아 대사 세르게이 네차예프는 모스크바가 라이프치히 드론 사건과 이에 대한 베를린의 대응을 도발적이고 의도적인 행위로 평가한다고 밝혔다.

라이프치히 드론 사건은 단일 사건에서 독일과 러시아 간의 심각한 외교·안보 긴장으로 발전했다.

독일은 8월 4일 라이프치히/할레 공항에서 발생한 사건에 대해 공식적으로 러시아를 책임자로 지목했다. 독일 내무장관은 해당 국가의 안보 기관과 유럽 파트너들의 조사가 러시아의 개입을 명확히 지적한다고 말했다. 사건 현장에서는 폭발물과 기폭 장치가 장착된 드론도 발견되었다.

러시아는 이러한 혐의를 부인했다. 주베를린 러시아 대사관은 독일의 주장을 근거 없고 도발적이라고 했으며, 모스크바는 독일의 조치가 방치되지 않을 것이라고 경고했다.

이에 대응하여 독일은 본에 있는 러시아 영사관 폐쇄와 베를린에서 «러시아 하우스» 활동 중단을 발표했으며, 러시아 국민에 대한 입국 통제를 강화하고 러시아 개인 및 단체를 EU 제재 목록에 추가하려는 노력을 추진하고 있다.

러시아 외무부는 이에 대응하여 주모스크바 독일 임시대리대사를 소환했다.