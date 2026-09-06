압나 통신사가 RT(루프틀리)를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 간섭적 발언에서 다음과 같이 적었다: «스페인에서 일어나고 있는 일은 매우 비참하다. 왜냐하면 이 나라는 국경을 전혀 통제하지 못하기 때문이다.»

스페인은 미국과 시온주의 정권의 이란 공격 당시 테헤란에 대한 군사 작전 협력을 거부한 몇 안 되는 유럽 국가 중 하나였다. 페드로 산체스 정부는 공격을 비난하면서 이를 국제법의 틀 밖의 행위라고 규정하고, 로타와 모론에 있는 미-스페인 공동 군사 기지가 이란에 대한 작전을 위해 미군에 제공되지 않을 것이라고 선언했다. 이 결정에 따라 여러 대의 미국 항공기가 이 기지들을 떠났다.

마드리드의 입장은 워싱턴과 전례 없는 불화를 초래했으며, 특히 스페인 정부는 군사 기지에 관한 양자 협정이 이란에 대한 공세적 작전에 사용하는 것을 허용하지 않는다고 강조했기 때문이다. 스페인은 또한 외교적 해결과 유엔 헌장 준수를 주장했으며, 전쟁에 대한 더 큰 참여를 요구하는 미국의 압력에 저항을 보여주었다. 이러한 입장은 이란 전쟁 대처 방식에 관한 나토 유럽 회원국들 간의 균열을 드러냈으며, 마드리드와 워싱턴 간의 긴장을 고조시켰다.