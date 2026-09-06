압나 통신사의 보도에 따르면, 알자지라 웹사이트는 지역 내 긴장과 에너지 공급망 차질로 인한 위기로 각국 경제가 어려움을 겪는 가운데, 미국 경제도 전례 없는 연료 가격 상승에 직면하고 있다고 보도했다. 세계 최대 원유 생산국인 이 나라는 2022년 여름 이후 전례 없는 휘발유 가격 상승을 목격하고 있다. 미국 정부가 이러한 상승세를 억누르기 위해 노력했음에도 불구하고 가격은 계속 상승하고 있으며, 이 추세는 국내 평균 인플레이션에 부정적인 영향을 미치고 있다.

이 보고서에 따르면, 현재 상황은 다른 상품들의 가격 상승과 맞물려 트럼프 행정부에 압박을 가하고 있으며, 전쟁 범위 확대 및 이란의 에너지 시설을 포함한 목표물 목록 확장이라는 그의 선택지를 제한하고 있다.

지난 수개월간 미국 정부는 전략 비축유에 1억 2800만 배럴의 석유를 추가하여 휘발유 가격을 갤런당 4달러 미만으로 낮추려 했지만 효과가 없었다. 전쟁 발발 전 갤런당 가격은 3달러 미만이었으며, 호르무즈 해협이 재개통되기 전까지는 전쟁 전 수준으로 돌아가지 않을 것이다.

미국 내 석유 회사들도 국내 수요와 공급이 아닌 세계 가격에 따라 가격을 책정한다. 즉, 가격이 있어야 할 수준보다 60% 더 높게 상승할 수 있음을 의미한다.

가격 상승은 중간 선거의 접근과 맞물려 이란과의 전쟁에서 트럼프 전략의 아킬레스건이 되었다. 이러한 상황이 그의 선택지를 제한하고 있다.