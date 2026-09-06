모헤비 장군: 이란 경제 봉쇄는 미국에 막대한 비용을 초래한다

이란 IRGC 대변인인 준장 호세인 모헤비는 인터뷰에서 강력한 제재와 미국에 의한 이른바 이란 해상 봉쇄에 대해 언급하며 말했다: 미국과 트럼프의 계산은 군사력과 해군 함대에 의존하여 이란 이슬람 공화국을 굴복시킬 수 있다는 것이었지만, 최근의 전개는 이러한 계산이 현실과 동떨어져 있음을 보여주었다.

그는 미국 힘의 상당 부분이 군사 무기 전시에 기반을 두고 있다고 지적하며 말했다: 그들은 해군 함대와 항공모함의 존재만으로 이란이 후퇴할 것이라고 생각했지만, 한 걸음 나아갈 때마다 몇 걸음 뒤로 물러서야 했다.

그는 덧붙였다: 이 사실 자체가 군사 분야에서 최고를 자처하는 초강대국이 이란과의 대결에서 심각한 제약에 직면했음을 보여주었다.

제재 비용은 미국이 이란보다 더 크다

IRGC 대변인은 미국의 이란에 대한 경제 압박을 언급하며 말했다: 스스로 막대한 경제적 부채에 직면하고 동시에 중국 및 타국과 경제 전쟁 중인 국가가 어떻게 이란과의 경제 전쟁에서 승리할 것이라고 주장할 수 있는가?

모헤비 장군은 해상 봉쇄와 그 경제적 영향에 대해서도 말했다: 경제적 관점에서 이 문제를 계산한다면, 이 상황이 미국에 입히는 피해는 이란에 입히는 피해의 수 배에 달할 수 있다.