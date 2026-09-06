  1. Home
  2. 한국어

모헤비 장군: 이란 경제 봉쇄는 미국에 막대한 비용을 초래한다

6 9월 2026 - 11:56
News ID: 1862181
Source: ABNA
모헤비 장군: 이란 경제 봉쇄는 미국에 막대한 비용을 초래한다

카라지 — IRGC 대변인은 말했다: 미국인들은 이란에 대한 경제 봉쇄를 강화하면 자신들에게 추가 비용만 발생시킬 뿐이라는 것을 알아야 하며, 이란 국민은 압박과 제재에 굴복하지 않을 것이다.

이란 IRGC 대변인인 준장 호세인 모헤비는 인터뷰에서 강력한 제재와 미국에 의한 이른바 이란 해상 봉쇄에 대해 언급하며 말했다: 미국과 트럼프의 계산은 군사력과 해군 함대에 의존하여 이란 이슬람 공화국을 굴복시킬 수 있다는 것이었지만, 최근의 전개는 이러한 계산이 현실과 동떨어져 있음을 보여주었다.

그는 미국 힘의 상당 부분이 군사 무기 전시에 기반을 두고 있다고 지적하며 말했다: 그들은 해군 함대와 항공모함의 존재만으로 이란이 후퇴할 것이라고 생각했지만, 한 걸음 나아갈 때마다 몇 걸음 뒤로 물러서야 했다.

그는 덧붙였다: 이 사실 자체가 군사 분야에서 최고를 자처하는 초강대국이 이란과의 대결에서 심각한 제약에 직면했음을 보여주었다.

제재 비용은 미국이 이란보다 더 크다

IRGC 대변인은 미국의 이란에 대한 경제 압박을 언급하며 말했다: 스스로 막대한 경제적 부채에 직면하고 동시에 중국 및 타국과 경제 전쟁 중인 국가가 어떻게 이란과의 경제 전쟁에서 승리할 것이라고 주장할 수 있는가?

모헤비 장군은 해상 봉쇄와 그 경제적 영향에 대해서도 말했다: 경제적 관점에서 이 문제를 계산한다면, 이 상황이 미국에 입히는 피해는 이란에 입히는 피해의 수 배에 달할 수 있다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha