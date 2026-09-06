압나 통신사 – 정치 그룹: CENTCOM의 이란 유조선 3척 공격 후 24시간도 채 안 되어, IRGC는 두 차례의 별도 작전을 통해 항공모함과 미 구축함을 탄도미사일로 공격하고 호르무즈 해협 인근에서 적의 무인수상정(USV) 1척을 파괴했다. 이 조치는 미국의 침략에 대한 단호한 응답이었으며, 적 함정은 피해를 입은 후 해당 지역을 떠났다.

IRGC 홍보부는 일요일 새벽 발표문 제10호에서 다음과 같이 밝혔다: IRGC 항공우주군은 여러 발의 탄도미사일로 이란 선박들을 괴롭히고 해상 봉쇄에 참여했던 아동살해적이고 침략적인 미국 군대의 항공모함과 구축함 1척을 공격했다.

이 발표문에 따르면, 두 함정은 피해를 입고 재공격에 대한 두려움으로 교전 지역에서 탈출할 수밖에 없었다. IRGC는 수년간 허위 자부심과 허황된 주장으로 지역에서 횡포를 부리던 침략국이 오늘 미 해군 함정 2척이 공격받았다고 공식 인정할 수밖에 없게 되었다고 강조했다. CENTCOM의 이 작전 발생 인정은 적의 전략적 패배에 대한 생생한 증거이자 IRGC의 공격력을 입증하는 것으로 평가되었다.

몇 시간 후, IRGC 홍보부는 발표문 제11호에서 IRGC 해군에 의해 미 테러 군대의 무인수상정(USV) 1척이 타격되었다고 보고했다. 호르무즈 해협의 보호 구역에 진입하려 했던 이 USV는 공격을 받았다. IRGC는 이란 이슬람 공화국이 이 중요 수로를 전략적으로 관리하고 있음을 언급하며, 적의 어떠한 필사적인 움직임도 IRGC 해군 전사들의 감시 아래 있으며 단호히 대응될 것이라고 강조했다. 미국은 이 지역을 떠나 악행을 중단하는 수밖에 없음을 알아야 한다.

이 작전은 어제 CENTCOM이 IRGC와 관련된 유조선 3척에 대한 공격을 발표한 직후 수행되었다. IRGC는 이 행동을 통해 미국의 침략에 대해 통렬한 응답을 했으며, 이란 이슬람 공화국의 군대가 이란 이슬람의 존립을 단호하고 확고하게 수호한다는 것을 다시 한번 보여주었다.

IRGC는 발표문을 마무리하며 적대적이고 침략적인 행동이 계속될 경우, 미국 체제는 더욱 가혹한 응답을 각오해야 한다고 경고했다. 우리는 그 어느 때보다 강하게 서 있으며, 승리는 강인한 이란 이슬람 국민의 것이다; 패배와 후회는 침략자들의 필연적인 운명이 될 것이다.