연합뉴스가 보도한 바에 따르면, 가디언지는 기사에서 피트 헤그세스 미국 국방장관이 이란과의 전쟁 격화와 펜타곤 내 갈등 증가 속에서 비효율적인 운영과 논란의 결정들에 대한 비판에 직면하고 있다고 썼다. 비판론자들은 헤그세스가 정치적 문제에 집중한 결과 미국의 군사 대비 태세가 약화되었다고 말한다.

이 보고서에 따르면, 댄 드리스콜 육군 장관의 사임 이후 미국 국방부 수뇌부의 갈등이 더욱 두드러졌다. 이 사임과 함께 일부 장교들의 진급 저지 사례와 중동 지역 미군 임무 연장에 대한 상급 지휘관들의 저항이 폭로된 것은 헤그세스와 군 조직 간의 간극 확대의 징후로 간주된다.

가디언지는 비판론자들이 이란과의 전쟁에서 미국의 전략에 대해서도 의문을 제기했다고 쓴다. 케빈 캐럴 육군 퇴역 대령이자 전직 군사정보 장교는 미국 작전의 최종 목표가 무엇인지 불분명하다고 말했는데, 이는 이란에 대한 미국의 조치가 워싱턴이 의도한 목표를 달성하지 못했기 때문이다.

한편, 중동 지역에 대한 장기 주둔을 계속하기로 한 미국 정부의 결정은 군사 능력의 소모에 대한 우려를 불러일으켰다. 일부 전직 군 관료들은 이러한 상황의 지속이 동아시아를 포함한 다른 위협에 대처하는 미군의 준비 태세를 저하시킬 수 있다고 경고했다.

가디언지는 또한 이란에서의 미군 공습과 민간인 사상자에 대한 비판에도 언급하며, 이 문제가 헤그세스와 펜타곤에 대한 정치적 압력을 강화했다고 지적한다.

전체적으로 이 보고서는 펜타곤 내부의 불만 확대에 대한 그림을 제시하며, 비판론자들은 헤그세스가 군사 전략과 부대 준비보다 정치적·문화적 고려에 더 깊이 관여하고 있으며, 이 문제가 미군의 위신과 작전 능력을 손상시킬 수 있다고 믿고 있다.