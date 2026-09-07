오하이오 주지사 선거 민주당 후보, 선거 행사 중 피습

연합뉴스가 언론을 인용해 보도한 바에 따르면, 오하이오 주의 선거 행사에서 무장한 남성이 이 주의 주지사 선거 민주당 후보 "에이미 액턴"에게 돌진한 후 체포되었다.

CBS에 따르면, 마호닝 카운티의 제리 그린 보안관은 전시장 "캔필드"에서 발생한 이 사건 당시 오하이오 주민인 패트릭 하우스(38세)가 액턴에게 돌진하면서 전동 휠체어를 탄 노인 2명을 포함한 여러 사람을 넘어뜨리고 부상시켰다고 밝혔다.

그는 이 남성이 총기 2자루와 냉병기 1개를 소지하고 있었지만, 경호팀이 경찰이 도착하기 전에 그를 제압하고 체포하는 데 성공했다고 덧붙였다.

오하이오 주 하원 민주당 후보 웨인 페니 주니어도 시위자들이 민주당 텐트에 모여 있었는데, 갑자기 그중 한 명이 군중 속에서 액턴에게 돌진했다고 말했다.

오하이오 주지사 선거 공화당 후보 비벡 라마스와미도 이 사건을 "완전히 용납할 수 없는 일"이라고 평가했다.

오하이오 주지사도 액턴의 무사를 다행스럽게 여기며, 정치 행사에서 폭력은 설 자리가 없다고 강조했다.