예멘 소식통: 사우디아라비아가 전면전에 참전할 경우 우리의 선택지는 다양하다

연합뉴스가 알-마야딘 네트워크를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 군사 소식통은 이 국가 군대의 공격이 사우디아라비아 용병 지휘관들의 진지와 집결지에 집중되어 있으며, 목표는 정확한 작전 정보와 데이터에 기반하여 결정된다고 발표했다.

이 소식통은 예멘의 사우디아라비아 관련 지도자들에 대한 공격이 그들의 지상전 참여 준비의 상당 부분을 무력화시켰다고 덧붙였다.

그는 사우디아라비아와 관련된 모든 군사 움직임이 예멘 군대의 관점에서 "합법적 표적"으로 간주된다고 강조했다.

이 예멘 군사 관리자는 또한 분쟁 격화 가능성을 언급하며, 예멘 군대는 긴장 고조에 비례적 대응을 할 것이며, 사우디아라비아가 전면전에 참전하기로 결정할 경우 사나의 선택지는 다양할 것이라고 말했다.

소식통은 예멘 군대가 다양한 종류의 전쟁과 전투에 대응할 수 있는 통합 무기 체계를 보유하고 있다고 명시했다.

그는 마지막으로 조국을 떠나 예멘 국민에게 적대적으로 나선 사람들에게 국가로 돌아올 것을 촉구했다.