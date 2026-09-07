연합뉴스가 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 총리 "베냐민 네타냐후"는 최근 발언에서 다시 이란의 미래에 대해 몽상하며 이란 체제의 종말이 가까웠고 텔아비브가 이슬람 공화국 체제를 전복할 결의를 가지고 있다고 주장했다.

네타냐후는 유대교 새해를 맞아 열린 시오니스트 정권의 각료 회의에서 이란에 대한 낡고 근거 없는 주장을 반복하며, 이란 체제가 약화되었고 생존을 위해 싸우고 있다고 주장했다.

이러한 발언은 시오니스트 정권의 총리가 지난 몇 달 동안 이슬람 공화국의 붕괴에 대해 유사한 약속을 여러 번 해온 가운데 나왔지만, 이러한 주장들은 지금까지 이 정권의 실패를 덮기 위한 정치적 몽상과 미디어 선전에 불과했다.

네타냐후는 또한 위협적인 수사로 이란이 이스라엘을 공격할 경우 테헤란은 상상도 못할 타격을 입게 될 것이라고 주장했다.

그는 또한 "다른 임무"의 존재에 대해 말하며 시오니스트 정권이 그것을 완수할 결의라고 주장했다. 이러한 발언들은 실제 성과를 반영하기보다는 심리전을 벌이고 텔아비브의 힘과 주도권에 대한 인위적인 이미지를 심으려는 시도에 가깝다.

네타냐후는 "이란 체제의 종말이 가까웠다"고 말하지만, 이란 이슬람 공화국은 지난 수십 년 동안 외부의 위협과 압력에 여러 번 맞서 왔으며 이슬람 공화국은 계속해서 그 길을 걸어가고 있다.

네타냐후의 이란 체제의 "임박한 붕괴"에 대한 주장의 반복은 무엇보다도 국내용이며, 시오니스트 정권의 사회와 여론의 사기를 높이고 이 정권의 군사 행동 지속을 정당화하려는 목적으로 제기되고 있다.