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예멘 충돌, 300명 이상 사망하고 수백 가구 이산

7 9월 2026 - 11:20
News ID: 1862668
Source: ABNA
예멘 충돌, 300명 이상 사망하고 수백 가구 이산

예멘 정부군과 안사룰라 세력 간 타이즈와 호데이다에서의 전투 격화로 300명 이상이 사망하고 수백 가구가 피란했다.

연합뉴스가 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 정부군과 안사룰라 세력 간의 충돌은 최근 며칠 동안 국가 남서부에서 격화되었으며, 공개된 보고서에 따르면 이 충돌로 300명 이상이 사망했다.

예멘 정부군의 군사 소식통 2명은 토요일과 일요일 전투에서 자군 전투원 84명이 사망했다고 발표했다.

동시에 안사룰라와 관련된 4개의 소식통도 같은 기간 동안 이 단체의 전투원 57명이 사망했다고 전했다.

예멘 군대 미디어 센터는 성명에서 정부군이 일요일 여러 전선에서 대규모 작전을 수행했으며, 이에는 진지의 재탈환 및 강화와 안사룰라의 진지 및 집결지 공격이 포함되었다고 발표했다.

이 성명에 따르면, 정부군은 3개 축에서 "알-바라" 전선을 공격하고 타이즈 서부 "알-쿠다" 지역의 여러 진지를 탈환했다. 또한 호데이다 남부에 새로운 진지를 구축했다.

예멘 정부군은 또한 안사룰라 세력이 타이즈 서부 "앗-다밥" 전선으로 침투하려는 시도를 저지했다고 주장했다.

이 군대에 따르면, 이 충돌에서 안사룰라 전투원 20명 이상이 사상했다.

지상전과 동시에 예멘 전투기들은 타이즈 서부 "알-바르흐" 지역, 호데이다 남부 지역, 마리브 주 서부 교외의 안사룰라 진지를 공격했다.

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