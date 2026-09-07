예멘 충돌, 300명 이상 사망하고 수백 가구 이산

연합뉴스가 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 정부군과 안사룰라 세력 간의 충돌은 최근 며칠 동안 국가 남서부에서 격화되었으며, 공개된 보고서에 따르면 이 충돌로 300명 이상이 사망했다.

예멘 정부군의 군사 소식통 2명은 토요일과 일요일 전투에서 자군 전투원 84명이 사망했다고 발표했다.

동시에 안사룰라와 관련된 4개의 소식통도 같은 기간 동안 이 단체의 전투원 57명이 사망했다고 전했다.

예멘 군대 미디어 센터는 성명에서 정부군이 일요일 여러 전선에서 대규모 작전을 수행했으며, 이에는 진지의 재탈환 및 강화와 안사룰라의 진지 및 집결지 공격이 포함되었다고 발표했다.

이 성명에 따르면, 정부군은 3개 축에서 "알-바라" 전선을 공격하고 타이즈 서부 "알-쿠다" 지역의 여러 진지를 탈환했다. 또한 호데이다 남부에 새로운 진지를 구축했다.

예멘 정부군은 또한 안사룰라 세력이 타이즈 서부 "앗-다밥" 전선으로 침투하려는 시도를 저지했다고 주장했다.

이 군대에 따르면, 이 충돌에서 안사룰라 전투원 20명 이상이 사상했다.

지상전과 동시에 예멘 전투기들은 타이즈 서부 "알-바르흐" 지역, 호데이다 남부 지역, 마리브 주 서부 교외의 안사룰라 진지를 공격했다.