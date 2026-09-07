연합뉴스가 보도한 바에 따르면, 알자지라 웹사이트는 기사에서 다음과 같이 썼습니다: 미국은 현대 전쟁에서 설정한 어떤 목표도 달성하지 못했습니다. 카불 공항의 역사적인 장면, 하노이 주재 미국 대사관 상공을 비행한 헬리콥터, 베트남 전쟁에서 6만 명의 군인이 사망하고 결국 파리 협정에 서명하여 워싱턴이 그 전쟁에서 철수한 일, 아프가니스탄에 수천 톤의 폭탄을 투하하고 탈출에 가까웠던 그 나라로부터의 갑작스러운 철수 – 이 모든 것은 한 가지를 상기시킵니다.

오늘날 미국과 시오니스트 정권의 이란에 대한 전쟁은 핵·미사일 프로그램의 파괴와 현 정권의 붕괴로 이어져야 했지만, 이러한 목표들은 달성되지 않았습니다. 미국의 모든 공격은 이란의 대응에 직면하며, 이는 이란인들이 굴복하지 않았고 그들의 의지가 약화되지 않았음을 의미합니다.

이란에 부과된 제재는 40여 년 전의 그 제재들을 떠올리게 합니다. 이라크의 쿠웨이트 침공 이후, 미국은 이라크에 제재와 봉쇄를 가하고 식량과 의약품의 반입을 막았지만, 이란의 경우는 상황이 다릅니다.

이란의 영토는 이라크의 몇 배에 달합니다. 이란 주변국들은 테헤란의 현 정권과 적대적이지 않습니다. 이란은 파키스탄, 아프가니스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔, 이라크와 긴 육상 국경을 가지고 있으며, 이라크를 통해 이란의 필요가 충족되고 있습니다.

게다가 이란은 북쪽에 700킬로미터의 해상 국경을 가지고 있으며 북부 국가들, 특히 러시아와 연결되어 있습니다. 이러한 이유로 제재가 아무리 강화되어도 이란인들을 굴복시킬 수 없습니다.

흥미로운 점은 지금 전쟁 발발의 원인이 아니었던 호르무즈 해협의 재개통에 대해, 미국과 시오니스트 정권이 이란에 대한 침공을 시작할 때 추구했던 목표들보다 더 많은 논의가 이루어지고 있다는 것입니다.