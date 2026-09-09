카이로와 암만, 시오니스트 정착촌에 대응하는 런던의 결정 지지

ABNA 통신이 팔레스타인 통신 "사마"를 인용해 보도한 바에 따르면, 이집트와 요르단은 점령된 팔레스타인 영토 내 시오니스트 정권의 불법 정착촌과 관련된 상품 및 서비스 거래 금지라는 영국 정부의 새로운 결정을 환영했다.

두 국가는 런던의 조치를 정착촌 확장에 대응하고 두 국가 해결책의 붕괴를 방지하기 위한 국제 결의에 부합하는 중대한 발걸음으로 평가했다.

앞서 영국, 프랑스, 캐나다의 정상들은 공동 성명에서 시오니스트 정착촌 확장과 정착민 폭력 증가를 지역 안정에 대한 직접적이고 즉각적인 위협이라고 표현했다.

앤디 버넘 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마크 카니 캐나다 총리는 이 성명에서 세 국가가 정착촌 상품 수입 금지와 이러한 활동의 조력자 및 수혜자에 대한 표적 제한 조치를 취할 것이라고 강조했다.

세 국가의 정상들은 국제법상 요르단강 서안 정착촌의 불법성을 강조하며, "에반"과 같은 계획과 정착민에 의한 폭력 확대를 지역 평화 전망을 위협하는 요인이라고 평가했다.

성명에서는 "지난해 팔레스타인 국가 승인 이후, 이제 두 국가 해결책과 우리의 가치를 보호하기 위한 실질적이고 추가적인 조치를 취할 때가 왔다"고 밝혔다.

세 국가는 서아시아와 그 너머의 안보를 위해 두 국가 해결책 달성이 필수적이라고 보고, 이번 협력적 결정을 지역 안정 보호를 위한 접근 방식의 전환점으로 평가했다.

또한 세 국가는 이번 달 말 유엔 총회 계기로 이러한 조치의 후속 조치를 위한 공동 회의를 개최할 예정이라고 발표했다.