ABNA 통신 보도에 따르면, IRGC 대변인 사르다르 모헤비는 한 소셜 네트워크에 게시물을 올리며 다음과 같이 말했다: "2025년형 미군 최신예 잠수함의 새벽 포획은 어떤 첨단 기술도 호르무즈 해협에서 우리의 감시망을 통과할 수 없음을 의미한다."
그는 이어 미국 테러리스트 군대에 다음과 같이 덧붙였다: "페르시아만의 패권은 우리의 기술 유망주 젊은이들의 것이다. '돼지 만'으로 돌아가라."
IRGC 대변인은 페르시아만의 패권은 이란의 기술 유망주 젊은이들의 것이라고 말했다. "돼지 만으로 돌아가라."
ABNA 통신 보도에 따르면, IRGC 대변인 사르다르 모헤비는 한 소셜 네트워크에 게시물을 올리며 다음과 같이 말했다: "2025년형 미군 최신예 잠수함의 새벽 포획은 어떤 첨단 기술도 호르무즈 해협에서 우리의 감시망을 통과할 수 없음을 의미한다."
그는 이어 미국 테러리스트 군대에 다음과 같이 덧붙였다: "페르시아만의 패권은 우리의 기술 유망주 젊은이들의 것이다. '돼지 만'으로 돌아가라."
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