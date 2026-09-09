사르다르 모헤비, 미군에게: "돼지 만(Bay of Pigs)"으로 돌아가라!

ABNA 통신 보도에 따르면, IRGC 대변인 사르다르 모헤비는 한 소셜 네트워크에 게시물을 올리며 다음과 같이 말했다: "2025년형 미군 최신예 잠수함의 새벽 포획은 어떤 첨단 기술도 호르무즈 해협에서 우리의 감시망을 통과할 수 없음을 의미한다."

그는 이어 미국 테러리스트 군대에 다음과 같이 덧붙였다: "페르시아만의 패권은 우리의 기술 유망주 젊은이들의 것이다. '돼지 만'으로 돌아가라."