아이슬란드 총리: 트럼프의 지도는 무의미하다

아브나 통신이 아나돌루를 인용한 보도에 따르면, 아이슬란드 총리는 아이슬란드와 여러 다른 나라를 미국 국기 아래에 보여주는 도널드 트럼프의 지도 공개에 반응하여 그것을 «모욕적»이고 «터무니없다»고 불렀습니다. 아이슬란드 정부는 이전에도 공식 항의를 위해 미국 대사를 소환했습니다.

크리스트룬 프로스타도티르, 아이슬란드 총리는 말했습니다: 제 관점에서 보면, 우리가 보는 것의 함의는 터무니없습니다.

그녀는 덧붙였습니다: 국가의 주권에 대한 농담에 재미있거나 정상적인 것은 아무것도 없습니다.

트럼프는 소셜 네트워크 Truth Social에 미국, 캐나다, 그린란드, 아이슬란드, 멕시코, 중앙 아메리카 및 카리브해 국가들을 미국 국기의 색으로 보여주고 이 전체 지역을 «미국»이라고 명명한 지도를 게시했습니다.

프로스타도티르는 미국 대사가 아이슬란드 외무부에 소환되어 우리의 관점에서 이 조치는 완전히 용납될 수 없다는 것이 완전히 분명해졌다고 말했습니다.

아이슬란드 외무장관, 소르게르두르 카트린 군나르스도티르도 그린란드와 그 국민에 대한 자국의 지지를 강조하고 레이캬비크는 계속 그린란드 국민의 편에 설 것이라고 말했습니다.

그녀는 동시에 아이슬란드가 무역과 국방 같은 분야에서 미국과의 협력을 유지하기를 원한다고 말했습니다. 아이슬란드 총리도 두 나라의 직접 관계가 지금까지 심각한 문제에 직면하지 않았지만 트럼프의 게시물을 경시해서는 안 된다고 강조했습니다.