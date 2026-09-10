아브나 통신이 알자지라를 인용한 보도에 따르면, 미국 부통령은 이란에 대한 이 나라 관리들의 근거 없는 주장을 계속하며, 그들이 이란을 석유 수출에서 배제시켰고 이 나라는 더 이상 에너지 부문에서 어떤 수입도 없다고 주장했습니다.

이 보고서에 따르면, «JD 밴스»는 자신의 주장을 계속하며 이란은 더 이상 앞에 많은 선택지를 가지고 있지 않으며 트럼프가 원한다면 이 나라와 합의에 도달할 수 있다고 덧붙였습니다.

트럼프 부통령이 제기한 주장은 그 자신이 최근 성명에서 자기 업적 쌓기에 나서며 다음과 같이 주장한 때에 나왔습니다: 지난 2년은 가장 성공적인 해였으며 우리는 우리 나라를 그 어느 때보다 강하고, 안전하고, 부유하고, 자유롭게 만들 것입니다.

트럼프는 이란에 대한 환상을 반복하며 또한 주장했습니다: 우리는 이란과의 전쟁에서 승리할 것이며 호르무즈 해협을 통제하고 있습니다. 우리는 호르무즈 해협을 통제하고 있으며 그것을 «트럼프 해협»이라고 불러야 한다고 생각합니다.

미국 대통령은 또한 이란 경제에 관한 자신의 발언을 반복하며 주장했습니다: 이란은 붕괴하고 있습니다; 이 나라는 수십 년 동안 중동의 폭군이었지만 더 이상 그러한 상황에 있지 않습니다.

트럼프의 이러한 모순된 발언과 주장은 그가 이전에 이란과의 전쟁이 이 나라의 중간 선거 후에 끝날 것이라고 주장했던 때에 나왔습니다.