아브나 통신이 러시아 알-요움을 인용한 보도에 따르면, 미국 CBS 뉴스 네트워크 기자는 이란의 요르단 무와파크 알-살티 공군 기지에 대한 야간 공격으로 이 나라의 여러 군용기가 손상되었다고 인정했습니다.

«제니퍼 제이콥스» CBS 뉴스 기자는 A-10 썬더볼트기가 이란의 공격에 맞아 날개 중 하나를 잃게 되었다고 보도했습니다.

그녀는 약 8대의 F-15 전투기가 임무에 복귀하기 전에 경미한 손상을 입었다고 덧붙였습니다.

이 미국인 기자의 주장에 따르면, 이 공격 동안 요르단의 미군은 이란의 공격으로부터 기지를 방어하기 위해 30발 이상의 패트리엇 미사일을 발사했습니다.

미국 전투기에 대한 이 손상은 이란이 미국 해군 군함을 표적으로 삼은 것에 대한 보복으로 이 나라가 5척의 이란 유조선에 대한 침략 공격을 한 후에 발생했습니다.

미국 관리들은 이 나라 군대의 패트리엇 미사일 및 기타 정밀 군사 탄약의 재고가 빠르게 고갈되는 것에 대해 우려를 표명했습니다; 이 우려는 몇 주 동안 다양한 보고서에 반영되어 왔습니다.